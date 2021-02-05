На Запорожской ТЭС произошла вторая авария за три дня

05.02.2021, 16:20, Новости дня

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На Запорожской теплоэлектростанции 5 февраля произошло аварийное отключение первого энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Энергодара.

Энергоблок отключился в 10:50 из-за временной неисправности системы охлаждения трансформатора.

На данный момент в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. На втором энергоблоке начаты пусконаладочные работы.

3 февраля вечером на Запорожской ТЭС произошла авария, в результате которой Энергодар остался без света и воды. Через час энергоснабжение было восстановлено.

В пресс-службе компании “ДТЭК Запорожская ТЭС” причиной аварии назвали замыкание на подстанции “Луч”, оператора системы распределения Запорожьеоблэнерго.

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