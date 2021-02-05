В Шотландии три человека погибли из-за ДТП и последовавшего конфликта

05.02.2021, 16:18, Новости дня

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Автомобильная авария и возникший в связи с ней конфликт закончился гибелью трех человек в шотландском городе Килмарнок, расположенном рядом с Глазго, сообщила полиция Шотландии.

От ножевых ранений погибла 39-летняя женщина, она получила их на парковке перед больницей Кроссхаус, передает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции.

Другая погибшая, 24-летняя девушка, получила несовместимые с жизни ранения через 20 минут на Портленд-стрит в центре города. Третий погибший – 40-летний мужчина, который умер в результате аварии. Все эпизоды связаны между собой, уточнили в полиции. Там не сообщили, является ли погибший мужчина преступником, устроившим резню.