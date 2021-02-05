Журналисты заблокированных украинских телеканалов создали видеоблог на YouTube

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05.02.2021, 16:18, Новости дня
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Сотрудники заблокированных оппозиционных каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK создали свой канал на видеохостинге YouTube «Стоп цензура 112 Украина, ZIK, Newsone».

«Мы, журналисты трех телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, которые, вопреки законодательству и здравому смыслу, были закрыты нынешней властью, продолжим свою работу, несмотря на колоссальное давление. Мы продолжим доносить правду до наших зрителей и отстаивать право людей смотреть честные, объективные новости. Ни угрозы, ни запугивание не остановят нас», – говорится в заявлении журналистов, передает РИА «Новости».

Также в заявлении отмечается, что «попытки устроить «Северную Корею», в которой звучит только выгодная власти информация, «не пройдут».

Напомним, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа президента Владимира Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде». Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционной платформы – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президента.



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