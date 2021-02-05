Юрист: Навальный мог бы извиниться перед ветераном для примирения сторон

05.02.2021, 16:18, Новости дня

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Если блогер Навальный извинится, и этого для ветерана будет достаточно, то стороны смогут завершить производство примирением, сообщила в комментарии газете ВЗГЛЯД член Ассоциации юристов РФ Мария Спиридонова.

«Одним из способов реализации альтернативного разрешения споров в уголовном процессе является прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. Данное действие закреплено ст. 76 Уголовного кодекса РФ и ст. 20 и 25 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Инициатором примирения всегда выступает лицо, стремящееся к освобождению от уголовной ответственности»,– отметила Спиридонова.

Юрист заявила, что прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон возможно на любой стадии уголовного процесса, а точнее до удаления суда в совещательную комнату. «Поэтому, если Навальный извинится и этого для ветерана будет достаточно, то стороны смогут завершить производство примирением, но инициатива должна исходить от Навального», – считает Спиридонова.

Ранее в ходе заседания в пятницу ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Навальный в суде несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана.

Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяли клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до 1 млн рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов не исключил, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.