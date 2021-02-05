 

Ветеран СС вышел к посольству России в Германии с плакатом в поддержку Навального

05.02.2021, 16:11, Разное
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Ветеран СС Клаус фон Ротенберг вышел с одиночным пикетом к российскому посольству в Берлине. Бывший участник боевых действий на стороне нацистской Германии решил выразить протест против незаконного уголовного преследования Алексея Навального. 97-летний немец признался, что больше не смог молча наблюдать за происходящим в России произволом и беззаконием.

«То, что происходит с господином Навальным, никак иначе как позорным судилищем назвать нельзя. Это все цирк и клоунада, которую видит весь мир. Притащили на суд бедного ветерана Красной армии и мучают его хуже, чем в застенках гестапо. Даже мы в этом плане были куда человечнее и до такого уровня садизма не опускались. Вообще, все что творится сегодня в России, эта коррупция, полицейский произвол и тому подобное, такого даже у нас при Гитлере не было! Больно смотреть, что стало с этой великой страной после нашего ухода. У власти находятся продажные холуи и предатели. Эх, поплясали бы у меня эти голубчики в 1941-м», — заявил ветеран в интервью телеканалу Deutsche Welle.

Ветеран выразил надежду на скорейшее освобождение Навального и попросил передать ему приглашение в гости. Немец пообещал угостить оппозиционера штруделем с шнапсом и устроить экскурсию по власовским местам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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