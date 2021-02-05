Сахар подешевел, хлеб подорожал: какие меры были приняты по сдерживаю цен на продукты в России

05.02.2021, 16:02, Разное

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Ранее Владимир Путин заметил, что в 2020 году стоимость сахара увеличилась на 73%, а подсолнечного масла – на 26%. Макароны и мука подорожали на 16%. Министры пообещали принять меры, после чего – отчитаться.

Во время недавней встречи с президентом Максим Решетников заявил, что были подписаны соглашения с торговыми сетями и осуществляется поддержка российских производителей. После этого министр экономического развития сообщил: цены на сахар снизились, на масло – стабилизировались.

Но принятых мер оказалось недостаточно, отметил Решетников. В повышении цен на продукты он обвинил мировые рынки и отечественных спекулянтов, которые придерживают товар и дожидаются повышения стоимости, чтобы продать его выгоднее для себя.

Именно поэтому российская пшеница с октября по декабрь 2020 года подорожала на 20%. В январе 2021-го ее стоимость еще увеличилась на 12%. Путин признал, что ситуация на мировом рынке продовольствия усугубляется. Решетников, в свою очередь, сообщил, что с 1 марта экспортная пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу будет увеличена вдвое.