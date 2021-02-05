Около десяти лет: названы сроки окончания эпидемии коронавируса в России

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05.02.2021, 16:02, Разное
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Для того, чтобы прививку сделали 75 процентов населения планеты, потребуется семь лет. Именно такой процент привитых людей потребуется для остановки эпидемии коронавируса на Земле и возобновления нормальной жизни населения.

С учетом сегодняшних темпов вакцинации самым прогрессивным оказался Израиль и ОАЭ. По прогнозам эти государства распрощаются с эпидемией через два месяца. В Великобритании потребуется больше времени – около полугода. США приблизятся к цели к Новому году, пишет Bloomberg.

Хуже дела обстоят в Канаде, где темпы сильно замедлились из-за перебоев с поставками вакцины. Если все так пойдет и дальше, то остановить темпы заболеваемости удастся только через десять лет.

Примерно так же дела обстоят и в России и Индии. Эти страны почти на одном уровне по темпам вакцинации населения. Прививка 75 процентов населения займет два с половиной года в Италии, чуть более трех лет в Германии и около четырех – во Франции. Китаю потребуется около пяти лет.

Ранее ВОЗ сообщила, что у них нет информации о том, защищает ли прививка от распространения ковида. А пока таких данных нет, людям надо продолжать носить маски и держаться друг от друга подальше.



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