Россия-Китай: утечки секретных данных и инвестиций

05.02.2021, 15:40, Разное

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Итоги 2020 года, сотрудничество в некоторых сферах и соперничество в других – это и многое другое в нашем ежемесячном дайджесте о российско-китайских отношениях.

Иван Сытых Feb 2, 2021

Су-57. Китай превращается из покупателя российских военных самолетов в конкурента на мировом рынке военной авиации. (Фото: Rulexip, CC BY-SA 3.0, bit.ly/3awOJ4D)

В январе стали известны итоги сотрудничества РФ и КНР в 2020 году по многим направлениям — в торговле, энергетике, инвестициях и т.д. Также в течение месяца мы узнали, как обе страны осваивают Северный морской путь и изучают законы друг друга, а также как Китай из покупателя российских военных самолетов превращается в главного конкурента на этом рынке. Об этих и других любопытных сюжетах — в нашем еженедельном дайджесте, посвященном взаимодействию двух соседних стран.

Деньги «переехали» в Китай?

Прямые иностранные инвестиции в российские компании в 2020 году сократились в 20 раз, до $1,4 млрд (с $28,9 млрд за 2019 году), следует из январских данных Центробанка. Вероятно, часть денег могла переместиться в КНР — за прошлый год Китай стал мировым лидером по притоку прямых иностранных инвестиций, согласно данным ООН. По сравнению с 2019 годом их объем вырос на 4%.

Среди инвестиционно привлекательных отраслей — EdTech. В 2020 году китайский стартап Yuanfudao стал самым дорогим в мире проектом в сфере онлайн-образования — с оценкой в $15,5 млрд. В октябре прошлого года очередной раунд, который принес компании $1 млрд, возглавила DST Global миллиардера Юрия Мильнера.

В китайских игроков вкладываются и российские госструктуры: Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вместе с ближневосточными суверенными фондами выкупил у Alibaba Group 7,85% акций в совместном предприятии «AliExpress Россия». Ранее доля РФПИ составляла 5%.

Впрочем, и китайский капитал порой заходит в российские активы: в конце января российская студия разработки видеоигр Mundfish привлекла средства от китайского инвестхолдинга Tencent. Стороны не раскрыли условия и сумму сделки.

Северный морской путь на восток

В январе впервые в истории российские танкеры без ледокола прошли зимой по Северному морскому пути (СМП). Они доставили 140 тысяч тонн сжиженного газа с завода «Ямал СПГ» компании «НОВАТЭК» на восток. В компании не раскрывают страну поставки, но, по информации «Коммерсанта», местом прибытия был китайский Далянь. А в феврале «НОВАТЭК» вместе с «Росатом» начнут в этом направлении сверхраннюю проводку танкеров с СПГ в сопровождении ледокола.

Это происходит на фоне того, как цены на СПГ в Азии бьют рекорды. Но российскому производителю едва ли удастся на этом заработать: поставки по СМП были по долгосрочным контрактам, а не по спотовым. Воспользоваться взрывным ростом цен «НОВАТЭКу» помешал дефицит танкеров и малый объем свободного газа, доступного для продаж на споте.

Китай и сам пользуется СМП. По данным «Росатома», в 2020 году суда под флагом КНР перевезли по этому маршруту более 163 тысяч тонн грузов. Но на общем фоне это капля в океане: всего за год грузооборот СМП составил почти 33 миллионов тонн. Это говорит о том, что Китаю этот путь пока не очень удобен: чтобы СМП смог гарантировать нужную пропускную способность, необходимы многомиллиардные инвестиции.

Дать чужой стране угля

В 2020 году РФ поставила в Китай 37 миллионов тонн угля против 32,8 миллионов тонн годом ранее. Об этом в интервью «Российской газете» сказал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский. Он уверен, что даже в условиях активной экологической политики российский уголь останется востребованным в Китае.

Однако пока в этой сфере не всё гладко. В РЖД сообщили, что за прошлый год поставки угля через погранпереходы снизились на 24,5%. Проблема в том, что поезда с углем простаивают в ожидании сдачи на пункты пропуска. Задержки связаны со сложной процедурой оценки качества угля, которой придерживается китайская сторона. По оценкам РЖД, Китай установил некие максимумы в доле импорта угля для каждой отдельной страны. РФ сейчас занимает около 12,5% в общем объеме импорта угля в КНР.

Тем временем китайцы расширяют участие в добыче российского угля. Так, фирма «Разрезуголь» (дочка China Energy и En+ Group Олега Дерипаски) с января будет осваивать Зашуланское месторождение в качестве резидента территории опережающего развития (ТОР), что предполагает налоговые и другие льготы. Инвестиции в разрез составят 20 млрд рублей, выход на проектную мощность запланирован на 2024-2027 годы.

У других российско-китайских угольных предприятий январь получился менее удачным. У «Лунсин» (принадлежит китайской «Хэйлунцзянской горной компании Цзыцзинь-лунсин», входящей в Zijin Mining Group) в Туве обрушилась шахта, погиб житель КНР. А оператора крупнейшего в РФ месторождения коксующегося угля «Эльгауголь», который создает совместное предприятие с китайским судоходным оператором GH-Shipping и планирует увеличить поставки угля в Китай, владельцу пришлось заложить в Россельхозбанке и Газпромбанке.

TikTok не вписался в политику партии

20 января Роскомнадзор по требованию Генеральной прокуратуры направил письмо в TikTok. Российские власти недовольны, что в китайской соцсети «распространяются материалы с призывами к несовершеннолетним соцсети участвовать в противозаконных протестных массовых мероприятиях». В письме регулятор потребовал «незамедлительно принять исчерпывающие меры».

Подглядывание за законами

В РФ впервые профессионально перевели китайский Гражданский кодекс. Русскоязычная версия стала первым в мире переводом новой редакции кодекса, вступившей в силу с 1 января. Эксперты полагают, что документ будет полезен в том числе бизнесу, работающему с КНР.

Китай тоже изучает российское право — там этим занимаются специальные центры. И хотя некоторые законы в КНР копируют российские (например, закон, ужесточающий регулирование работы иностранных некоммерческих организаций), количество заимствований из современного российского права в китайском минимально, отмечают эксперты «Московского центра Карнеги».

Впрочем, как минимум российское законодательство о выборах Китаю, похоже, интересно — Пекин, возможно, намерен выстроить в Гонконге ограниченную, путинскую «управляемую демократию» с беззубой оппозицией, написал политолог Саймон Шен в The Diplomat.

Из покупателей самолетов — в конкуренты

В начале января Народно-освободительная армия Китая представила рекламный ролик, в котором показала новейший стратегический бомбардировщик H-20. Он предназначен для доставки как обычного, так и ядерного оружия. Это говорит о том, что КНР быстро сокращает технологическое отставание от РФ — и по некоторым параметрам даже добивается преимущества, подчеркивает Nikkei Asian Review.

Ранее в докладе британского Королевского объединённого института оборонных исследований утверждалось, что все более мощные китайские военные самолеты в 2020-х годах могут угрожать российскому экспорту военных самолетов, напоминает Forbes. Любопытно, что в китайской прессе стали появляться критические публикации о новом российском истребителе Су-57, в которых отмечается отсталость материалов и технических решений самолета.

«Я ожидаю, что русские полностью выпадут из сферы интересов Китая в качестве поставщиков военных технологий в течение ближайших 5-10 лет, — сказал Nikkei Asian Review старший научный сотрудник программы SIPRI по вооружениям и военным расходам Симон Веземан. — Русские даже начнут искать возможности получать каким-то образом китайские технологии, потому что они серьезно отстают от китайцев, а в некоторых случаях просто больше никуда не продвинутся».

Утечки секретных данных

В январе завершились сразу два судебных дела против россиян, обвиненных в передаче секретных сведений КНР. Так, на Урале три года условно получил бывший гендиректор компании «Атоммашкомплекс УЭХК» Тарас Крокос. Он частично признал себя виновным в том, что передал Китаю технологии, которые могут быть использованы при создании ядерного оружия массового поражения.

А в Ярославской области вступил в силу приговор по делу о незаконном экспорте технологий, которые могут быть использованы для создания средств доставки оружия массового поражения. Два бывших инженера «ОДК-Сатурн» (входит в «Ростех») получили условные сроки за сотрудничество с китайским институтом в обход Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Российский минтай не пускают в Китай

Объем торговли КНР с РФ в 2020 году сократился на 2,9% (до $107,7 млрд). Китайские поставки в Россию выросли на 1,7% (до $50,6 млрд), тогда как российский экспорт в Китай упал на 6,6% (до $57,2 млрд). При этом товарооборот через пункт пропуска «Маньчжурия» потерял 10% — там доминирует несырьевой неэнергетической экспорт.

Один из наиболее заметных сюжетов января во взаимной торговле — продолжение декабрьской истории с нежеланием Китая принимать российскую рыбу из-за того, что в ней нашли коронавирус. В Даляне 10 судов из РФ почти весь январь ждали выгрузки рыбы, а Росрыболовство уже задумалось над «рыбными интервенциями» и другими экстренными мерами, способными перенаправить на российский рынок 700 тысяч тонн минтая на 50 млрд рублей. Тем временем рыбаки снизили вылов минтая почти на 20% (относительно января 2020 года), а оптовые цены на эту рыбу на Дальнем востоке упали на 10%.

Россияне переходят на китайские смартфоны и машины

Компании из КНР продолжили экспансию на потребительский рынок РФ. Так, доля китайских смартфонов на российском рынке достигла рекордных 55%. Всего в 2020 году в РФ было продано 17,3 миллионов китайских смартфонов – на 15% больше, чем годом ранее. Основные продажи пришлись на три бренда — Honor, Xiaomi и Huawei. Последний в конце января также объявил, что запустит в РФ продажу стационарных компьютеров, мониторов и «умных очков».

Еще сильнее выросли продажи китайских автомобилей — на 43% за 2020 год. У отдельных марок динамика даже более впечатляющая для кризисного года — спрос на машины от Chery увеличился на 80%, а сама компания за 2020 год открыла 50 новых дилерских центров.

Иван Сытых – псевдоним российского журналиста.