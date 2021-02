США направляют экспедиционную эскадрилью бомбардировщиков к границам России bbcrussian.com

05.02.2021

США впервые направляют эскадрилью бомбардировщиков B-1B с экспедиционной миссией в Норвегию. Самолеты будут выполнять тренировочные полеты в регионе, передает Европейское командование США.

В сообщении командования говорится, что в Норвегию будут отправлены четыре бомбардировщика и более 200 человек персонала.

Самолеты прилетят с авиабазы Дайс в Техасе, где дислоцировано 7-е бомбардировочное авиакрыло ВВС США. Они будут временно дислоцированы на базе Эрланд (Ørland) норвежских Королевских военно-воздушных сил.

В течение нескольких недель эскадрилья будет участвовать в различных учебных операциях в арктическом регионе, в том числе совместно с союзниками и партнерами США на европейском театре.

“Оперативная готовность и способность поддержать союзников и партнеров, отвечая оперативно и быстро, критически важно для общего успешного результата. Для нас важно то прочное партнерство, которое у нас установилось с Норвегией, и мы рассчитываем на новые возможности в будущем в развитии нашей коллективной обороны”, — сказал командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джефф Харригиан.

Хотя американские бомбардировщики будут действовать с норвежского аэродрома впервые, они уже проводили совместные учения с ВВС Норвегии. В сентябре прошлого года B-1B, взлетев с авиабазы Дайс, долетели до Северного полюса с дозаправкой над Северным Ледовитым океаном, а затем провели учения с ВВС Норвегии над Норвежским морем и Гренландией.

Стратегически важный регион

Арктический регион крайне важен для стран, имеющих выход к Северному ледовитому океану, с экономической точки зрения, поскольку там сосредоточены полезные ископаемые, а также проходят важные транспортные маршруты.

Однако он также важен и с точки зрения военной — в Арктическом регионе расположен российский Северный флот, который по сути является одним из пяти военных округов. В зону его ответственности входит Арктика.

В корабельном составе флота — атомные подводные лодки с ядерными межконтинентальными баллистическими ракетами, надводный флот включает единственный российский авианосец “Адмирал Кузнецов”, а также атомный ракетный крейсер “Петр Великий”. Кроме того, в составе флота — многочисленные сухопутные и авиационные соединения.

В последние годы Россия вкладывает большие средства в развитие военной инфраструктуры в Арктике. Были восстановлены бывшие советские военные аэродромы, построены две крупных военных базы — Северный Клевер на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова в восточной части российской Арктики и Арктический трилистник на северо-западе, которая обеспечивает противовоздушную оборону.

Эта база расположена в архипелаге Земля Франца-Иосифа на острове Земля Александры вдали от берега и контролирует акваторию Северного океана на большой площади. Рядом с базой расположен аэродром, способный принимать самолеты любого класса.

На острове Врангеля и мысе Шмидта были установлены трассовые радиолокационные комплексы “Сопка-2”, контролирующие воздушное пространство над Чукотским морем до берегов Аляски.

В РФ даже создается специальная арктическая военная техника, которую демонстрируют на парадах на Красной площади, например зенитный комплекс ТОР-М2ДТ.

РФ также разместила мощный противокорабельный комплекс “Бастион” на Чукотке — самом восточном российском регионе, который находится через Берингов пролив от американской Аляски.

Российская стратегия в Арктике была определена в марте 2020 года, когда президент подписал указ “Об основах государственной политики страны в Арктике до 2035 года”. Основными задачами в области обороны там названы “повышение боевых возможностей группировок вооруженных сил и других войск в Арктической зоне РФ” и “поддержание их боевого потенциала на уровне, гарантирующем решение задач по отражению агрессии против РФ и ее союзников”.

Другим словами, РФ открыто объявила, что будет наращивать свое присутствие в регионе.

Присутствие США

США, по признанию многих экспертов, опоздали с расширением своего присутствия в Арктике. Так, в большом прошлогоднем исследовании “Арктический момент Америки: соревнование сверхдержав в Арктике до 2050 года” (America’s Arctic Moment: Great Power Competition in the Arctic to 2050) вашингтонского Центра стратегических и международных исследований говорится, что отставание США составляет примерно десять лет.

В докладе говорится, что для того, чтобы сохранить американское влияние в регионе, необходимо приложить серьезные дипломатические и военные шаги, а также усилить экономическую и научную деятельность в тесном контакте с партнерами.

Однако в любом случае, говорится в документе, влияние усилится с расширением присутствия.

В последние годы сразу несколько американских оборонных структур выпустили документы, которые описывают их стратегию в арктическом регионе: Береговая охрана, Пентагон и отдельно ВВС и ВМС США.

Четыре основных пункта стратегии ВВС США, опубликованной в июле прошлого года: бдительность во всех областях; проекция силы через боеготовность; сотрудничество с союзниками и партнерами и подготовка к ведению арктических операций.

Опасная эскалация

Rockwell B-1B Lancer — сверхзвуковой дальний бомбардировщик, который, правда, был выведен из состава ядерных сил. После серии программ модернизации самолет способен нести современные крылатые ракеты и управляемые бомбы на 24 точках подвески.

Как рассказал Би-би-си российский военный эксперт из Российского совета по международным делам Илья Крамник, этот самолет гипотетически представляет угрозу не только арктическим силам, но и всей территории России, поскольку с его дальностью почти в пять тысяч километров он способен залететь далеко вглубь ее территории.

В контексте обстановки в Арктике, по его словам, дислокация эскадрильи бомбардировщиков на аэродром в Норвегии — репетиция переброски сил в случае обострения отношений с Россией.

“Это такая демонстрация возможностей по созданию в короткие сроки ударной группировки. Каждый такой самолет может нести 24 ракеты, и если собрать, скажем, пять самолетов, то мы получаем больше сотни крылатых ракет в залпе, а это уже серьезно”, — сказал Крамник.

У России, по словам Крамника, в регионе имеются истребители-перехватчики МиГ-31 на базе в Мончегорске, а также регулярно проводятся учения по переброске дополнительных сил.

“Стороны [в Арктике] заигрываются в своем стремлении что-то доказать и продемонстрировать. Однако доказано и продемонстрировано уже все, что можно, уже много десятилетий назад, ничего нового не прибавилось со времен холодной войны, разве что уменьшился масштаб. И они [эти демонстрации] происходят на фоне экстремально низкого уровня диалога — он никогда не был настолько низким, настолько узким и настолько в агрессивной тональности вокруг”, — отметил эксперт.

Эти условия, считает он, опасны тем, что в случае дальнейшей эскалации из-за ошибки может возникнуть вооруженный конфликт.