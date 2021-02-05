В возрасте 52 лет умер известный по «Бригаде» и «Полицейскому с Рублевки» актер Виталий Альшанский

05.02.2021, 15:32, Разное

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Сегодня стало известно о смерти 52-летнего актера Виталий Альшанского, известного по таким сериалам, как «Полицейский с Рублевки» и «Бригада». Тело умершего обнаружила его знакомая в квартире артиста.

Виталий Альшанский скончался на 53 году жизни. Зрителям артист запомнился по картинам «Доярка из Хацапетовки», «Бригада», «Полицейский с Рублевки» и другим не менее успешным проектам. Талант артиста был многогранен, он также режиссировал сериал «Молодежка». Официально причина смерти звезды пока не называется. Известно, что он страдал от скачков артериального давления, которые могли вызвать критическую для здоровья ситуацию.

Обнаружила Альшанского в его квартире знакомая артиста, после того как он перестал отвечать на звонки. Приехав к нему домой, она была вынуждена взламывать двери, так как актер не отзывался.

СМИ сообщают, что найдено тело было ночью, далеко за полночь, прибывшие на вызов врачи скорой помощи констатировали смерть. При этом за день до трагического события Виталий Альшанский находился в хорошем настроении и не жаловался на здоровье.

Телеграм-канал Mash сообщает, что за всю свою творческую карьеру артист принял участие в более чем сотне разнообразных проектов.