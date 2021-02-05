Юморист Святослав Ещенко рассказал историю знакомства со своей женой

05.02.2021, 15:32, Разное

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В браке с супругой Ириной юморист Святослав Ещенко прожил 20 лет. Сейчас, находясь в стадии развода с женой, артист вспомнил необычную историю знакомства с ней.

Развестись посоветовал сын

Юморист Святослав Ещенко разводится после 20 лет брака, разорвать отношения пара приняла решение из-за частых ссор. Несмотря на двух детей, дочь Марию от первого брака супруги Ирины и сына Нарада, они не смогли сохранить семью.

По мнению Святослава Ещенко, дети не должны быть свидетелями скандалов родителей. Причиной ссор стали постоянные подозрения жены в изменах во время многочисленных гастрольных поездок. Более того, она утверждает, что он на тот момент, когда временно им пришлось жить порознь, то ли в шутку, то ли всерьез, предложил ей завести любовника. Интересно, что окончательное решение о разводе им подсказал сын: ребенок устал от постоянных споров и высказал это родителям в лицо.

Вегетарианский брак

При этом еще до принятия решения о расставании супруги пытались пожить раздельно, не подавая заявление о разводе. Однако все попытки сберечь семью оказались безуспешными. Святослав Ещенко, по его признанию, уже и не пытается спорить с супругой, чтобы доказать свою верность ей. Сейчас, после принятия решения разорвать брак, популярный артист вспоминает, как начинались их с Ириной отношения.

Талантливый артист из Воронежа много лет назад смог пробиться на едва ли не главную сцену страны, став неизменным участником телепрограммы «Смехопанорама». С увеличением нагрузки комику понадобился администратор, который взял бы на себя всю организационную работу. В это же время Ирина искала работу. После собеседования артист узнал, что девушка является вегетарианкой. Именно пищевые предпочтения и сблизили его тогда с будущей супругой, вспоминает Ещенко, так как и сам юморист не употребляет мясо.

Расставание спустя 20 лет

На тот момент Ирина воспитывала дочь от первого брака, с которой юморист быстро нашел общий язык. Вместе с Ириной артист пережил не только славу и успех, были у них и моменты полного отсутствия средств к существованию. В это время все расходы и бытовые тяготы брала на себя его жена. Однако уже после рождения сына пара часто ссорилась, улучшение финансового положения не сгладило ситуацию. Наоборот, частые выступления и поездки в концертные туры стали предлогом для возникновения подозрений. Ирина считала, что популярный юморист изменяет ей – и никакие доводы слышать не хотела. Из-за этого пара рассталась после двух десятилетий совместной жизни.

Источник: inforeactor.ru