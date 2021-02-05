 

Ольга Бузова заявила, что полностью обеспечивает своих родителей

05.02.2021, 15:32, Разное
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Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова заявила, что полностью обеспечивает своих родителей. Она ответила на сообщения хейтеров, которые постоянно пишут, чтобы теледива «сделала зубы» отцу.
Ольгу Бузову расстраивают гневные комментарии подписчиков, затрагивающих ее родителей. Некоторые пользователи не понимают, почему ведущая, зарабатывающая очень большие деньги, не может выделить средства своему отцу на посещение стоматолога. Сначала артистка не хотела реагировать на негативные комментарии фолловеров, но потом все-таки решила это сделать.

По словам Бузовой, зубами своего отца она занимается уже третий год. Ведущая не должна отчитываться перед аудиторией об этом процессе. Отцу артистки не так давно поставили импланты, которые будут приживаться еще полгода.

Знаменитость призвала каждого заботиться о себе и здоровье своих родителей. В то же время она отметила, что полностью обеспечивает мать, отца, а также ответственна за здоровье других близких ей людей.

Сам же отец Ольги Бузовой заявил, что не нуждается в помощи своих дочерей в плане финансов. По его словам, он полностью может обеспечить себя самостоятельно.

Источник: radiokp.ru



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