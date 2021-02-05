 

Снег и метели. Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды и морозах 7–8 февраля

05.02.2021, 15:26, Новости дня
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В Украине 7-8 февраля ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра 5 февраля в Facebook.

“[Ожидается] снег, на Прикарпатье, в северных и центральных областях – значительный снег, порывы ветра 15-20 м / с, метели; днем в южных областях – снег с переходом в дождь, гололед, температура ночью -13 °C… -20 °C, днем -7 °C… -14 °C, в южной части и на Прикарпатье ночью -3 °C… -10 °C, днем от -4 °C до +2 °C. На дорогах страны гололедица”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2817829558468624

Также Укргидрометцентр выпустил штормовое предупреждение.

“В связи с выходом циклона с запада в Украине ожидается осложнение погодных условий. 7 февраля во Львовской, Ивано-Франковской областях – значительный снег, (на Закарпатье с дождем); гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м / с. (I уровень опасности, желтый)”, – говорится в сообщении.

8 февраля в западных областях, а также в Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях ожидается значительный снег, порывы ветра 15-20 м / с, метели, снежные заносы, (прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях 30-40 см).

“На Закарпатье, на Прикарпатье, в южных, а также в Кировоградской, Днепропетровской областях – снег с переходом в дождь, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)”, – сообщили в гидрометцентре.

https://www.facebook.com/ukrgmc.official/posts/2817894985128748


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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