В Москве скончалась возлюбленная Высоцкого

05.02.2021, 15:26, Новости дня

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Возлюбленная советском поэта и актера Владимира Высоцкого Татьяна Иваненко скончалась в Москве на 80-м году жизни. Об этом городскому агентству “Москва” рассказал источник в правоохранительных органах 5 февраля.

Причину смерти артистки не уточнили. Известно, что Иваненко жила в одном из спальных районов столицы и редко покидала квартиру. Осенью 2018 года у нее отказали ноги.

Иваненко была актрисой Театра драмы и комедии на Таганке. Предположительно, Иваненко и Высоцкий начали встречаться в 1966 году, писал проект Рeoples.ru. Вместе они никогда не жили, но часто ездили в киноэкспедиции и на гастроли. Их роман продлился до середины 1970-х годов.

В сентябре 1972 года артистка родила дочь Анастасию. В ее свидетельстве о рождении указана фамилия Иваненко. Театральные коллеги актеров отмечали, что девочка – дочь Высоцкого. Сама актриса не скрывала, что ребенок родился от него, отметила газета “Известия”.

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