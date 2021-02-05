В ОП назвали справедливым решение суда по делу об аварии в Норильске

05.02.2021, 15:24, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Решение суда взыскать с «Норникеля» 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске является справедливым, а размер штрафа сопоставим с масштабами бедствия, сообщила в комментарии газете ВЗГЛЯД глава комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Елена Шаройкина.

«Приветствую и считаю справедливым решение Арбитражного суда Красноярского края о взыскании 146 млрд рублей с ГМК «Норникель» за ущерб экологии, нанесенный техногенной аварией, произошедшей по вине компании. Размер штрафа рекорден, но сопоставим с масштабами бедствия, и практически равен той сумме, в которую ущерб оценил Росприроднадзор», – сообщила Шаройкина.

Она напомнил, что по инициативе комиссии по экологии и охране окружающей среды на базе ОП прошел ряд заседаний с участием ученых, представителей НКО, Росприроднадзора и «Норникеля». Тогда же была создана экспертная группа, участвовавшая в корректировке плана ликвидации последствий разлива нефтепродуктов межведомственной рабочей группы Минприроды.

«Теперь же, когда вопросов о финансировании мероприятий по ликвидации ущерба не возникает, важно, чтобы все работы были проведены должным образом, и экосистема региона была восстановлена. Безусловно, Комиссия по экологии и охране окружающей среды ОП РФ продолжит следить за ситуацией в Норильске и осуществлять общественный контроль хода работ и оценку технологий и решений, применяемых для устранения причинённого экологического ущерба», – заключила Шаройкина.

В пятницу Арбитражный суд Красноярского края взыскал с компании «НТЭК» (структура «Норникеля») 146,2 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске. Таким образом суд почти полностью удовлетворил рекордный иск Росприроднадзора в 148 млрд рублей. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала решение суда «победой разума».

Напомним, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (которая, в свою очередь, входит в группу компаний «Норильский никель»), произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Причиной стало нарушение при строительстве и эксплуатации аварийного резервуара. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива. Ущерб, по оценке Росприродназдора, составил 147,7 млрд рублей.