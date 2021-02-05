Исследователи нашли недостающее вещество галактики

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05.02.2021, 15:24, Новости дня
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Ученые разработали методику, позволяющую найти недостающие объемы холодного газа в Млечном Пути, исследования опубликовали в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Астрофизики на текущий момент смогли установить не более половины барионного (привычная форма материи – прим. ВЗГЛЯД) вещества от расчетного количества в Млечном Пути, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал.

Исследователи из Австралии и США создали метод, который помог найти невидимый до этого холодный сгусток газа в десяти световых годах от Земли. Это скопление имеет порядка триллиона километров в длину и 10 млрд километров в ширину, масса материи не превышает массы Луны.

Именно в таких облаках способно скрываться доселе не найденное вещество нашей галактики.

«Мы подозреваем, что большая часть «отсутствующей» барионной материи находится в форме облаков холодного газа либо в галактиках, либо между галактиками.Этот газ невозможно обнаружить с помощью традиционных методов, поскольку он не излучает собственный видимый свет и слишком холодный для радиоастрономии», – отметила исследователь, аспирантка Ван Юаньмин (Yuanming Wang) из Школы физики.

Астрофизики применили для определения местоположения холодных газов радиосигналы от далеких мерцающих галактик. «Мы обнаружили пять мерцающих радиоисточников, расположенных на гигантской линии в небе. Наш анализ показывает, что их свет должен был пройти через один и тот же холодный сгусток газа», – указала Ван.

Ранее американские и британские астрофизики выявили в короне Солнца тонкие, похожие на перья структуры, которые формируют потоки солнечного ветра.



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