 

Политолог Болкунец о визите Лукашенко в Китай: Зачем принимать политического лузера?

05.02.2021, 15:08, Разное
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Аналитик заявил, что глава Белоруссии лишился одного из своих главных соратников. В прошлом году Россия предоставила республике кредит взамен на обещание начать транзит власти в рамках конституционной реформы. Однако никаких серьезных изменений в стране так и не произошло.

“Лукашенко начал в свойственной манере хитрить”, – отметил Болкунец. Президенту сегодня срочно нужны деньги, чтобы выполнить обязательства перед внешними кредиторами и не допустить обнищания населения. Помощь он ожидает получить от Китая.

Однако власти КНР вряд ли примут его распростертыми объятиями. В Пекине еще помнят недавнюю выходку Александра Лукашенко, который в апреле 2019 года покинул саммит “Один пояс – один путь” раньше срока. Политолог подчеркнул, что Китай обжегся на многих проектах, которые пытался реализовать в Белоруссии.

По словам эксперта, КНР нужен надежный партнер, который имеет тесные экономические и политические отношения с Евросоюзом. “Зачем Китаю принимать политического лузера? Время Александра Лукашенко давно ушло”, – подчеркнул в личном блоге эксперт.

Напомним, в начале августа по всей республике прокатилась волна протестов. В результате столкновений с силовиками пострадали десятки белорусов. Лидеры ЕС осудили насилие на митингах и ввели санкции в отношении ряда официальных лиц и компаний Белоруссии.



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