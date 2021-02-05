 

Ветеран Егоров, поднявший флаг над Рейхстагом, возмущен Навальным

05.02.2021, 14:51, Разное
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Ветеран Михаил Егоров, который стал знаменит на всю страну после того, как в мае 1945 поднял красное знамя над Рейхстагом, возмущен Навальным.

По словам его внука Дмитрия, на днях ему приснился уже давно покойный дедушка, который в жесткой форме отчитал оппозиционного блогера за то, что тот предал Россию.

– Он явился ко мне во сне со всеми своими медалями и сказал, что раньше в Берлин честные люди ходили пешком при оружии, а не летали на вражеских самолетах, как на каникулы. Дедушка его осудил и просил это донести до всех россиян, – отметил внук ветерана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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