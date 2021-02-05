Теперь официально: Евгений Папунаишвили разводится с женой

05.02.2021, 14:48, Разное

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О тяжелом решении Евгений Папунаишвили рассказал на своей Instagram-странице и добавил, что общаться со СМИ на эту тему не будет:

Так бывает. Мы с Салимой больше не вместе. Лучше это узнать от нас, и я очень вас прошу деликатно отнестись к этой новости. Мы сделаем все, чтобы наша дочка София росла здоровой и счастливой. Никаких интервью и комментариев на эту тему не будет!

Подписчики танцора и так заметили, что последние полгода он не выкладывал ни одного кадра с супругой, только видео с репетиций и с 3-летней дочерью Софией. Последнее совместное фото с женой Евгений опубликовал в сентябре прошлого года, когда в СМИ распространился слух, что они расстались. Под тем кадром танцор саркастично написал:

Желаем с @lasabrin всем, кроме желтой прессы, хорошего дня. Главные редакторы некогда уважаемых мною СМИ имеют возможность позвонить мне лично и спросить, но они трусливо этого не сделали, а просто погнались за громкими заголовками. Бог им судья.

Неизвестно, скрывали ли супруги разлад в отношениях или же действительно не собирались в тот момент разводиться. Но журналисты со ссылкой на свои источники сообщали, что еще в период весеннего карантина Евгений и Салима уже не жили вместе.

Последнее совместное фото супругов в Instagram

Напомним, Евгений Папунаишвили женился на своей подруге — стилисте из Италии Салиме — в июле 2017 года. Предложение руки и сердца избраннице он сделал 13 мая того же года на стадионе, в перерыве матча между футбольными командами ЦСКА и тульский “Арсенал”. До брака Евгений и Салима встречались год. А уже 11 декабря 2017-го у пары родилась дочь София. Этот ребенок стал первым для обоих родителей.

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Публикация от Евгений Папунаишвили (@e_papunaishvili)