Врач заявил, что любовь к «правильной» пище может вызвать проблемы со здоровьем

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05.02.2021, 14:38, Разное
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Российский врач Иван Алименко проинформировал, что фанатичная любовь к «правильной» пище может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. «Суперфуды» не всегда полезны для организма.
Специалист по рациональному снижению веса рекомендует с осторожностью относиться к советам консультантов из социальных сетей. Зачастую у этих экспертов нет ничего общего с медициной, а рекомендованные ими «суперфуды» (ягоды годжи, семена чиа, экстракт агавы, растительное молоко, безлактозные и безглютеновые продукты) могут вызвать не только пищевые расстройства, но и диетическую депрессию. По словам Ивана Алименко, человек в компании друзей, которые не меняли свой рацион, чувствует себя неуверенным и заметно нервничает.

Такая ситуация происходит по причине того, что люди отказывают себе в любимых продуктах и не получают чувства удовлетворения от приёма пищи. В «суперфудном» рационе присутствует много якобы полезных продуктов, однако витаминов и минералов в них гораздо меньше, чем в традиционной еде. Более того, экзотические ягоды могут ухудшить здоровье: вызвать воспаления или аллергию.

Источник: radiosputnik.ria.ru



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