Медики рассказали о пользе винограда для здоровья

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05.02.2021, 14:38, Разное
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Зарубежные медики раскрыли секрет винограда. Оказывается, он очень полезен для здоровья: улучшает пищеварение и поддерживает иммунитет.
Виноград славится витамином C, который помогает усваивать железо из растительной пищи, укрепляет иммунитет и восстанавливает ДНК, содействует здоровью сердца, кожи и помогает в борьбе с бессонницей. Эта ягода содержит гормон мелатонин, способствующий хорошему сну. В кисло-сладком продукте немало и витамина К, необходимого для формирования костей, а также меди, марганца и калия.

Вкусная ягода улучшает пищеварение и настроение, обладает потенциальными противораковыми свойствами. Исследования, проведённые на мышах, показали, что экстракты винограда помогают блокировать рост и распространение клеток рака груди. Этот продукт также способствует здоровому зрению, снижает риск таких заболеваний, как дегенерация жёлтого пятна и катаракта.

Виноград содержит антиоксиданты, помогающие уменьшить воспаление и усилить кровоток. Это хорошо влияет на работу мозга, включая память и обучение, а также за счёт антивозрастных свойств человек может продлить свою молодость.

Источник: food.news



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