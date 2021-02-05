 

У Светлакова проявились необычные последствия после коронавируса

05.02.2021, 14:38, Разное
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Российский комик и телеведущий Сергей Светлаков признался, что до сих пор не может оправиться от коронавируса. Заболевание оставило необычные последствия в виде постоянного голода.
В целом Светлаков самочувствие свое оценивает нормально, но симптомы болезни все еще присутствуют, хотя и не так остро, как в момент инфицирования. Комик отметил, что к нему вернулись ощущения вкуса и обоняния, а вот депрессия и усталость никуда не исчезли.

Кроме того, Светлаков постоянно ест пищу с резким вкусом. С момента выздоровления он съел столько квашеной капусты, майонеза и соленых огурцов, сколько не употребил за всю свою жизнь. При этом чувство голода присутствует у него всегда.

О заражении коронавирусом Светлакова информация в СМИ появилась 11 ноября в прошлом году. Тогда у него диагностировали поражение легких на фоне пневмонии. Комика госпитализировали в клинику, в ней он провел неделю, после чего вернулся домой.

Источник: teleprogramma.pro



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