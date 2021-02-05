 

В отношении вероятного теневого куратора группы депутатов от “Слуги народа” открыли дело – Bihus.Info

05.02.2021, 14:32, Новости дня
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По заявлению юристов Bihus.Info Офис генерального прокурора открыл производство о возможном вмешательстве бизнесмена Ильи Павлюка в деятельность отдельных народных депутатов Украины от фракции “Слуга народа”. Об этом сообщают журналисты Bihus.Info.

Производство открыто по ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).

В декабре 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о том, что группа депутатов “Слуги народа” регулярно посещает офис Павлюка, расположенный в 50 метрах от Офиса президента. В частности, депутаты приходили в офис Павлюка перед важными голосованиями в пользу бизнесмена Рината Ахметова и перед голосованием за бюджет.

Начиная с 24 ноября журналисты периодически фиксировали у офиса Павлюка нардепов Олега Марусяка, Дмитрия Соломчука, Богдана Торохтия, Сергея Бунина и Александра Воробья.

Сам Павлюк в эти дни посещал Офис Президента через боковой вход. Bihus.Info отмечает, что во время предвыборной кампании президента Украины Владимира Зеленского в 2019-м Павлюк руководил неформальной группой “Регионы” в штабе команды Зеленского.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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