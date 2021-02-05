 

В КИУ назвали главных прогульщиков заседаний Верховной Рады во время четвертой сессии

05.02.2021, 14:32, Новости дня
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Комитет избирателей Украины проанализировал посещения парламентскими фракциями и группами пленарных заседаний Верховной Рады по итогам работы четвертой сессии, которая продолжалась с сентября 2020-го по январь 2021 года. Главными прогульщиками парламента стали народные депутаты из группы “За майбутнє”. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба КИУ.

В среднем в течение сессии на пленарные заседания регистрировалось около трети депутатов от этой группы – 36%.

Низкие показатели регистрации у нардепов от “Оппозиционной платформы – За жизнь”. В среднем – 40%. Несколько выше результаты у депутатов из “Батьківщини” – 51%.

Высокие результаты посещения заседаний парламента у депутатов от группы “Довіра” и фракции “Голос”. В среднем 56% и 58% соответственно.

Лидерами по посещаемости стали народные депутаты из “Европейской солидарности” (63%) и “Слуги народа” (62%).

“Четвертая сессия Верховной Рады оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной Рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, выступавших в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

https://www.facebook.com/cvu.ngo/posts/4983775591664157

По данным КИУ, в прошлом году 100 нардепов ни разу не выступили в парламенте.

На последних парламентских выборах, которые состоялись в июле 2019 года, “Слугу народа” поддержали 43,16% избирателей, “Оппозиционную платформу – За жизнь” – 13,05%, “Батьківщину” – 8,18%, “Европейскую солидарность” – 8,1%, “Голос” – 5,82%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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