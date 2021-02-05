 

“Он был шулер всесоюзного масштаба”. Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца

05.02.2021, 14:32, Новости дня
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Супруга участника студии “Квартал 95” Евгения Кошевого, собственница украинского бренда одежды “Pico” Ксения Кошевая в интервью, которое опубликовано 4 февраля на YouTube-канале “Олицкая”, рассказала, что когда ей было 15-16 лет, ее отца убили.

“Он, скажем так, был часовых дел мастер, но под этим скрывалась другая история. Он был шулер всесоюзного масштаба. Он играл в покер, карты. Папа зарабатывал нормально. Он и в мастерской работал, и вот было такое”, – рассказала она.

По словам Кошевой, со временем отец открыл на набережной в Ялте свое казино

“Все было бы ничего, если бы не наступили “прекрасные” 90-ые, и чуваки просто захотели отжать. Там было все – угрожали. И мной угрожали, и мамой угрожали. Но он у меня был такой очень жесткий, говорит: “Нет, я не отдам ничего”. И, получатся, что у мамы 19 ноября день рождения, я взяла трубку, он разговаривает со мной, потом поговорил с мамой, а  на утро позвонила моя тятя, и сказала, что его убили на почве этого казино. Это мне было лет 15 с половиной или 16″, – поделилась воспоминаниями Ксения Кошевая.

Она призналась, что убийство отца стало для нее сильной травмой.

“Время не лечит – это однозначно”, – призналась супруга Кошевого.

Она подчеркнула, что заказчиков убийства правоохранители не захотели искать, а тело предполагаемого исполнителя убийства спустя несколько дней нашли в речке.

ВИДЕОВидео: Олицкая / YouTube

Ксения и Евгений Кошевые зарегистрировали брак 7 июля 2007 года. Пара воспитывают двух дочерей – Варвару (2008) и Серафиму (2014). 

Летом 2020 года супруги отметили 13-ю годовщину семейной жизни. По словам шоумена, страсть в их отношениях с каждым годом становится все сильнее.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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