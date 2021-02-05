В Украину не пустили известную российскую актрису, которая незаконно посещала оккупированный Крым

05.02.2021, 14:32, Новости дня

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Украинские пограничники запретили въезд в Украину российской актрисе, которая незаконно посещала оккупированный Россией Крым. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины 5 февраля.

Женщина прилетела в аэропорт Борисполь рейсом из Стамбула (Турция).

“[Пограничники] установили, что гражданка РФ в прошлом году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала “Непотопляемая”, в котором исполняла главную роль”, – говорится в сообщении.

Женщину не пустили в Украину и запретили въезд на три года. Ее вернули в страну вылета.

По информации “Украинской правды” речь идет об актрисе Глафире Тархановой (настоящая фамилия Траханова).

ВИДЕОВидео: Державна прикордонна служба України / YouTube

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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