В Общественной палате оценили иск «Царьграда» к Google

05.02.2021, 14:30, Новости дня

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«IT-гиганты должны открыто и прозрачно работать в правовом поле России, а также исполнять судебные решения», – сообщила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП РФ) Екатерина Мизулина, комментируя решение Девятого арбитражного апелляционного суда о том, что иск телеканала «Царьград» к Google по делу о блокировке канала вещателя на видеосервисе Youtube будет рассматриваться в России.

«Безусловно, действия со стороны интернет-платформ по пресечению и блокированию распространения мнения российских граждан или СМИ недопустимы», – убеждена член комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

По ее словам, такие случае не единичны – они носят массовый характер. «В основном, блокируются те пользователи и СМИ, которые рассказывают о нашей стране и ее истории, а также дают независимую оценку происходящим политическим процессам в мире», – рассказала эксперт.

Примером правильной реакции на такие действия Мизулина назвала принятый и вступивший в силу в прошлом году закон, направленный на борьбу с интернет-цензурой со стороны IT-гигантов.

«У регулятора в лице Роскомнадзора появились дополнительные полномочия по пресечению такого рода действий вплоть до замедления скорости трафика этих платформ или полной блокировки их на территории России», – отметила собеседница, отметив, что «необходимо и дальнейшее регулирование законодательства в этой сфере».

«Мы достаточно давно говорим о необходимости законодательно обязать крупнейшие IT-платформы открыть юридические представительства своих компаний на территории нашей страны. Они должны открыто и прозрачно работать в правовом поле России, платить здесь налоги и реагировать на требования регулятора, а также исполнять судебные решения», – подытожила Мизулина.

Ранее стало известно о том, что иск телеканала «Царьград» к американским юридическим лицам, входящим в группу Google, по делу о блокировке канала вещателя на видеосервисе Youtube, будет рассматриваться в России. Соответствующее решение вынес Девятый арбитражный апелляционный суд.

«Царьград» подал иск в Арбитражный суд Москвы к российской дочерней структуре Google – ООО «Гугл» – и двум иностранным компаниям – Google Ireland Limited (Ирландия) и Google LLC (США). Телеканал потребовал от Google восстановить доступ к своему аккаунту, а также взыскать с ответчиков неустойку в размере 100 тыс. рублей за каждый день просрочки в случае неисполнения решения суда.

Не дожидаясь рассмотрения дела по существу, ответчики подали апелляционные жалобы на определение суда по ходатайству Google. В ходатайстве говорилось, что требования телеканала к российской компании «Гугл» нужно выделить в отдельное производство, а требования в отношении иностранных организаций – оставить без рассмотрения.

В Google настаивали, что договор «Царьграда» с видеосервисом регулируется английским правом и подчиняется юрисдикции английских судов в отношении любого спора. По условиям использования сервисов платформы Google любые исковые требования должны рассматриваться судами по месту нахождения ответчиков, считают в компании.

Однако Арбитражный суд Москвы и вслед за ним Девятый арбитражный апелляционный суд отказали в удовлетворении ходатайства Google, признав, что иск «Царьграда» подсуден арбитражным судам России. В обоснование своего решения суды сослались на законодательную новеллу – статью 248.1 Арбитражного процессуального кодекса (АПК) РФ, введенную в июне 2020 году. Она посвящена исключительной компетенции российских судов по делам с участием лиц, находящихся под санкциями. Такие физические и юридические лица в связи с введением в отношении их мер ограничительного характера фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся вне России, говорилось в пояснительной записке к внесенному в Госдуму законопроекту, посвященному этой новелле.

Напомним, летом прошлого года YouTube заблокировал аккаунт российского телеканала «Царьград» без возможности восстановления. В качестве причины блокировки видеохостинг назвал «нарушение экспортного законодательства». Детали претензий YouTube к телеканалу не уточняются. В «Царьграде» заявили, что не получали никаких предупреждений, уведомлений и страйков», а произошедшее стало для них полной неожиданностью.