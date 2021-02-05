Умерла актриса Татьяна Иваненко

05.02.2021, 14:30, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Советская актриса, возлюбленная Владимира Высоцкого, Татьяна Иваненко скончалась на 80-м году жизни, сообщают СМИ.

«В Москве ушла из жизни Татьяна Васильевна Иваненко. Ей было 79 лет», – сказал источник в правоохранительных органах столицы АГН «Москва».

От чего скончалась артистка, не уточняется.

Иваненко проживала в спальном районе столицы и редко выходила из квартиры.

Иваненко родилась в 1941 году в семье военного. Она поступила в Театральное училище имени Щюукина, проучилась там год, после этого перевелась на актерский факультет ВГИКа, окончила вуз в 1966 году. В том же году была принята в труппу Театра драмы и комедии на Таганке до конца 90-х годов. В студенчестве была замужем, но рассталась с супругом из-за отношений с Высоцким.