Антироссийские агитационные плакаты появились в Брюсселе

05.02.2021, 14:30, Новости дня

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Агитационные плакаты антироссийского содержания, рассказывающие о «российском вмешательстве» в дела Украины, Белоруссии и Черногории, появились на остановках общественного транспорта в центре Брюсселя.

Инициатором акции, получившей название «Не позвольте Венесуэле стать следующей», выступила одна общественная неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, которая выступает за тесную связь Венесуэлы с Европой. На своем сайте НПО сообщила, что выпустила всего три вида плакатов. В каждом из них говорится, что «российское вмешательство» якобы имело место в других странах мира, и теперь такая участь грозит Венесуэле. При этом авторы плакатов призывают ЕС повлиять на ситуацию в Венесуэле, где действующие власти, по их мнению, «захватили демократические институты страны» при поддержке России, передает РИА «Новости».

Один из плакатов рассказывает о «российских шпионах, которые в 2017 году пытались свергнуть правительство в Черногории», второй – об «агрессии российского правительства 2014 года, которая привела к вторжению на Украину», и третий – «о поддержке российским правительством в 2020 году мошеннических выборов в Белоруссии». На сайте организации, проводящей агитационную кампанию, сообщается, что акция продлится до 8 февраля.

Депутат Европейского парламента от фракции «Идентичность и демократия» и бывший французский министр транспорта Тьерри Мариани на своей странице в Twitter разместил фото плакатов на брюссельских улицах и назвал акцию очередным проявлением «антироссийской паранойи».

«Рекламная кампания на улицах Брюсселя. Антироссийская паранойя вышла на новый этап! Я готов поспорить, что финансирование этой НПО, которая организовала эту кампанию (достаточно дорогостоящую, должно быть), частично поступает из Европейского союза», – написал он.

Campagne publicitaire dans les rues de #Bruxelles ….

La paranoa anti-#russe franchit une tape de plus !

pic.twitter.com/4rMVBxwGZf

— Thierry MARIANI (@ThierryMARIANI) February 4, 2021