 

Мнение: Байден потребовал освободить Навального

05.02.2021, 14:20, Разное
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Вот и президент США призвал российские власти «немедленно освободить Алексея Навального».

Важно, что Джо Байден озвучил это требование , представляя внешнеполитический курс новой администрации Белого дома.

Так и сказал президент США: «Навальный стал мишенью из-за того, что выявлял коррупцию. Он должен быть освобожден немедленно и без условий».

И добавил, что в отношении России он будет действовать более жестко, нежели экс-президент Дональд Трамп:  «Я дал понять президенту Путину, в совершенно иной манере, чем мой предшественник, что дни, когда Соединенные Штаты сдавались перед агрессивными действиями России — вмешательством в наши выборы, кибератаками, отравлениями российских граждан, — прошли».

Если я правильно понял, Байден «дал понять» Путину, когда позвонил ему 26 января. Тогда же, по всей видимости, прозвучало и требование освободить Навального. Но Путин Байдена не услышал. Навального не освободили…

И мне интересно, что США может сделать России? Ввести новые санкции? Так вроде бы уже и так обложили, куда дальше-то санкционировать? Зажимать санкционные тиски дальше – это уже и себе вредить. Не думаю, что США пойдет на это.

Что остается? Начать точечно прессовать российское чиновничество, близких власти силовиков, бизнесменов, пропагандистов и их ближайших родственников,? Запретить им въезд в США и добиться запрета на въезд в Европу? Чтобы они не могли выезжать из России учиться, лечиться, отдыхать…. Наложить арест на недвижимость и счета в США и добиться того же от Европы?

Чем еще может ответить Байден?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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