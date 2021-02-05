 

Футбол, шахматы, “ТикТок”: как растут дети Сергея Светлакова

05.02.2021, 14:14, Разное
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Первенец Сергея Светлакова – дочь Настя, появилась на свет 12
декабря 2008 года. Наследницу комику родила первая супруга – Юлия Светлакова, в
девичестве Ворончихина. Интересно, что маленькая Настя пришла в этот мир в день
рождения самого Сергея.

Комик с особым трепетом относится к дочке. Артист уверен,
что хороший отец обязан уметь ухаживать за ребенком. В свое время он вставал к
крохе ночью и менял пеленки.

Насте Светлаковой уже 12 лет. По словам юмориста, девочка
учится в школе и увлекается соцсетями. У наследницы знаменитости есть аккаунт в
“ТикТок”. Раньше девочка занималась рисованием, ходила на теннис, однако в
последнее время охладела к этим хобби.

Когда Насте было всего четыре, ее мама и папа развелись. Второй
супругой Сергея Светлакова стала Антонина Чеботарева.

18 июля 2013 года избранница подарила юмористу сына,
которого назвали Иван. Отпрыск знаменитости уже ходит в школу. По словам
Светлакова, наследник учит английский, а с недавнего времени еще китайский. “Как
родителю проверять китайский?” – удивляется Сергей.

Иван серьезно увлечен футболом. Он играет за команду
“Атлетик” из Рублево. Три раза в неделю мальчик посещает тренировки, с другими
юными футболистами выезжает на соревнования. Сергей частенько приходит поболеть
за Ивана и его товарищей. Сидя на трибуне, юморист очень переживает за сына.

Светлаков рад, что у него с отпрыском есть общая страсть. Они вместе смотрят спортивные каналы, обсуждают профессиональных игроков,
рейтинги, контракты.

Раз в неделю Иван учится шахматам. Они необходимы, как
считает Светлаков, для интеллектуального развития мальчика.

16 июля 2017 года Сергей Светлаков стал многодетным отцом. У
знаменитости появился третий ребенок – Максим. Отпрыску комика летом
исполнится четыре года. Максим растет очень любознательным, он живо
интересуется окружающим миром. По словам Сергея Светлакова, увлечь его чем-то не
составляет труда.



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