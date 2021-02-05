«Он никому не интересен»: Лавров потребовал от Борреля прекратить упоминать Навального на пресс-конференции

05.02.2021, 14:11, Разное

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В Москве на совместной пресс-конференции Сергея Лаврова и главы европейской дипломатии Жозепа Борреля российский министр потребовал от коллеги прекратить упоминать тему суда над Алексеем Навальным. По словам министра, это никому не интересно.

Услышав в очередной раз о позиции ЕС по делу оппозиционера, Лавров прервал своего коллегу.

“Я хочу попросить сейчас многоуважаемого господина Борреля держать держать уровень диалога и не опускаться до обсуждения малозначительных вопросов, рядовой уголовщины. Этот интернетчик, блогер, он никому не интересен в России, как и в мире. Его никто не поддерживает, кроме может быть, горстки какой-то в интернете, самых отмороженных. Это в интернете. Россияне его не поддерживают, не интересуются, и неясно, почему этот вопрос поднимается на таком высоком уровне”, – сказал он.

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