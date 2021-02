Джиджи Хадид о домашних родах, поддержке Зейна Малика, своей “немодельной” фигуре и планах на актерскую карьеру

05.02.2021

Чуть больше четырех месяцев назад Джиджи Хадид и Зейн Малик стали родителями — на свет появилась их дочь Хай. И вот Джиджи уже вернулась в модельный строй: она украсила обложку журнала, а также дала большое интервью о родах, возлюбленном, родных и планах на будущее, в том числе творческих.

Съемки проходили еще в декабре, спустя всего 10 недель после родов. Джиджи призналась, что рада современным трендам в фэшн-индустрии и не собирается добиваться “нулевого размера”:

Да, я не такая же стройная, как была раньше, но я реалист. Я приняла твердое решение, что снимусь для Vogue, и пусть я не нулевого размера. Благо, сейчас мода не обязывает нас подстраиваться под чужие представления об идеальной фигуре.

Модель подробно рассказала о своих родах, прошедших в их доме в Пенсильвании: они начались на неделю позже планируемого срока и шли почти 14 часов, в процессе ей помогали отец ребенка Зейн, мама Иоланда, сестра Белла, доула (акушерка) и ее ассистентка.

Наверное, со стороны я выглядела сумасшедшей и дикой… Знаете, я даже не поняла, когда уже родила ее. Я была настолько измотана, что только смогла увидеть, как Зейн держит ее на руках. Это было так мило.

Изначально Джиджи планировала рожать в госпитале в Нью-Йорке, но из-за ковидных ограничений с ней в палате не смогли бы находиться ее близкие. А финальное решение о том, что роды пройдут дома, они с Зейном приняли вместе после просмотра документального фильма 2008 года The Business of Being Born. “Мы посмотрели друга на друга и подумали, что это знак”, — вспоминает Джиджи. Роды прошли естественным способом (без эпидуральной анестезии), и этот опыт настолько вымотал молодых родителей, что они решили повременить со вторым малышом.

Джиджи Хадид и Зейн Малик с дочкой

Что касается жизни сейчас, Джиджи всем довольна: она не доверяет воспитание малышки няням, но рада поддержке со стороны близких и часто оставляет Кай бабушкам Иоланде и Трише (мама Зейна Малика). Также Джиджи пока не собирается вовзращаться к безумному модельному графику, но задумывается об актерской карьере:

Я все больше склоняюсь к тому, что могло бы быть более стабильным, чем пребывание в новой стране каждую новую неделю. И это кинематограф.

Напомним, весной прошлого года стало известно, что Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые станут родителями. Позднее эту информацию прессе подтвердила мать модели Иоланда Хадид, а после и сама Джиджи перестала скрывать свое интересное положение и рассказала о своих ощущениях во время виртуального визита на шоу Джимми Фэллона.

О романе Джиджи Хадид и Зейна Малика заговорили в ноябре 2015 года, когда они были замечены в лобби одного и того же отеля. После этого папарацци удалось подловить молодых людей вместе, когда они, держась за руки, покидали вечеринку. В конце декабря 2016-го СМИ сообщили об их неудавшейся помолвке – якобы музыкант сделал модели предложение руки и сердца, но она ответила отказом, сославшись на свое нежелание так спешить в отношениях. В марте 2018 года Джиджи и Зейн выпустили официальные заявления о расставании, а в конце апреля решили возобновить отношения. Впрочем, хватило влюбленных ненадолго. О том, что их роман исчерпал себя, заговорили уже через несколько месяцев, в ноябре 2018 года, – сначала в соцсетя перестали появляться совместые фото, после Зейн и вовсе отписался от модели. О том, что Хадид и Малик решили дать своим отношениям второй шанс спустя год после расставания, стало известно в январе. Тогда папарацци сфотографировали пару в Нью-Йорке по дороге в ресторан, где они решили отметить день рождения Малика в компании с Беллой и Иоландой Хадид и Дуа Липой.