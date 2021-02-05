 

Навального уличили в оправдании набегов половцев и печенегов на Русь

05.02.2021, 13:51, Разное
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Блогер Алексей Навальный неоднократно оправдывал набеги половцев и печенегов на Древнерусское государство. Об этом заявил эксперт Российско-военно исторического общества (РВИО) Святополк Романов.

“Я просмотрел несколько тысяч записей этого блогера в “Твиттере” и обнаружил многочисленные, повторюсь, многочисленные попытки оправдать половцев и печенегов. В частности, ханов Котяна и Кончака. Это недопустимо, особенно в свете того, как сейчас пытаются фальсифицировать историю”, – сказал Романов в эфире передачи “Соловьёв LIVE”.

Эксперт РВИО добавил, что уже подал заявление в Генпрокуратуру с просьбой оценить действия блогера и привлечь его к уголовной ответственности. В ведомстве подтвердили получение заявления и подчеркнули, что рассмотрят его в самые кратчайшие сроки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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