Невролог Борисова дала советы по восстановлению памяти после перенесенного COVID-19

05.02.2021, 13:44, Разное

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Врач-невролог Снежана Борисова рассказала, как восстановить память после перенесенного COVID-19. Отмечается, что коронавирусная инфекция негативно воздействует на когнитивные функции организма.

Память после COVID-19 восстанавливается спустя несколько месяцев после выздоровления. По словам невролога, данный процесс можно ускорить. В таких случаях медики назначают легкие, но эффективные лекарства на месяц или же полтора. Пока исследователи не выяснили, влияет ли тяжелая форма коронавируса напрямую на ухудшение когнитивных функций.

Для восстановления памяти человек должен устраивать себе специальную разминку: читать книги, разгадывать кроссворды, играть в интеллектуальные игры. Важно, чтобы организм в достаточной степени обеспечивался кислородом, для этого достаточно 10-15 минут пройтись по улице и проветрить перед сном помещение, пишет портал Newinform.