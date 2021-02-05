 

Американское ЦРУ рассекретило информацию о паранормальных явлениях в Новосибирске

05.02.2021, 13:44, Разное
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В США Центральное разведывательное управление (ЦРУ) опубликовало секретный документ, в котором описывались эксперименты советских ученых по передаче энергии человеку и даже чтению его мыслей. Все паранормальные эксперименты проводились в Новосибирске в Советском институте клинической и экспериментальной медицины.
В документе в виде записки указывались достижения советских ученых в сфере экстрасенсорики. Также фигурировали имена Константина Бутейко и Влаиля Казначеева, поскольку именно им удалось достичь наибольшего прогресса. Так, Бутейко занимался методикой «чтения мыслей», хотя изначально его интересовало исследование глубокого дыхания и лечение астмы. Уже позднее он предположил, что астматиков и аллергиков можно лечить путем передачи им биологической энергии.

В опубликованном документе описан один из методов передачи биологической энергии. Испытуемого сажали в центре комнаты. По бокам от него ставили вогнутые зеркала, по мнению экспертов, они должны были усиливать воздействие. Казначеев в это время занимался разработкой методов передачи геометрических фигур.

В ЦРУ действительно полагали, что советская наука достигла определенных успехов в этой области. Поскольку в документе указывается, что исследователи из СССР не только научились передавать испытуемым энергию, но и читать их мысли.

Источник: ngs.ru



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