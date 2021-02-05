В Минюсте закончили оценку баснословных богатств Елены Степаненко и Евгения Петросяна

05.02.2021, 13:44, Разное

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Закончен подсчет имущества, нажитого за годы брака юмористов Елены Степаненко и Евгения Петросяна. Сотрудники Минюста закончили оценку их баснословных богатств для их раздела между бывшими супругами.

После официального расторжения брака юмористами Евгением Петросяном и Еленой Степаненко прошло уже более двух лет. Однако разделить нажитое за все годы брака имущество пара никак не могла. Как оказалось, причиной тому был все еще продолжающийся процесс подсчета их недвижимости и капиталов. Сейчас стало известно, что специалисты Министерства юстиции РФ наконец-то закончили оценку богатств артистов.

Стоит отметить, что хотя развод был оформлен в ноябре 2018 года, споры о разделе имущества Степаненко и Петросян начали еще до подачи заявления о разводе. Заключение экспертизы Минюста, фиксирующего все движимое и недвижимое имущество, учитывая масштабы работы, было сделано с привлечением сторонних специалистов. Документ состоит из порядка пяти сотен листов, далее его будут использовать для аргументации требований по разделу нажитого бывшими супругами. Сначала выводы экспертизы изучит судья Хамовнического суда, рассматривающего дело о расторжении брака между знаменитыми комиками. Далее документацию передадут представляющим стороны адвокатам.

Елена Степаненко – четвертая жена Евгения Петросяна. Его первый брак закончился трагически, супруга погибла в автомобильной катастрофе. Вторая и третья супруги также принадлежали к миру искусства. С Еленой Степаненко артист познакомился в 1979 году, однако вступить в официальный брак решился только спустя шесть лет. Пара Петросян-Степаненко была одной из наиболее известных артистических семей России. Однако после долгих лет вместе Евгений Петросян расстался с женой из-за увлечения своей помощницей. С Татьяной Брухуновой комик узаконил отношения в конце 2019 года, в марте прошлого года у пары родился наследник, сын Ваган, как пишет «Слово и дело», имя которому дали в честь его дедушки.