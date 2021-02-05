«Ребят, это покажется вам странным»! – Личное мнение

05.02.2021, 13:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Милана Тюльпанова, дочь покойного сенатора Тюльпанова и бывшая жена футболиста Кержакова, совсем недавно вышла замуж. Насколько реальна была свадьба — не ясно. Проходила она на Мальдивах, но сама Тюльпанова вполне серьёзно говорила о настоящей любви.

В итоге, буквально вчера, Милана выложила пост, что её новый муж проходимец, и всех попросила не удивляться.



Фото: Соцсети

Если верить тому, что написала Тюльпанова, сразу возникают вопросы. Но — нет, не к её новому бывшему мужу, а к ней самой.

Главный из них — а как можно было идти замуж с ребёнком, а потом обвинять мужчину во всех смертных грехах?

Молодая мать и сама была с этим человеком, и притащила к нему сына!

Не разобравшись в том, с кем связываешь жизнь, мать не только сама ложится в постель, но и рискует ребёнком, которого отсудила у бывшего мужа каким-то чудесным образом.

Искренне не понимаю таких женщин, хотя сама — идейная чайлдфри. Но даже я считаю, что если женщина всё-таки рожает, всё остальное должно отходить на второй план — подружки, пьянки, мужики.

Каким бы прекрасным ни казался избранник, женщина с ребёнком рисковать не имеет права. Я не говорю, что нужно полностью и до конца дней посвятить себя сыну, лишиться личной жизни — отнюдь не стоит этого делать!

Но ответственное материнство — это когда свои потребности в личном счастье ты справляешь подальше от сына, а уж съезжаешься с мужчиной, идёшь за него замуж, только досконально проверив его.

Мне жаль Милану, но её сына мне жалко намного больше.

Я считаю, что Тюльпанова должна осознать наконец, что не в состоянии отвечать даже за себя, и отдать сына его отцу — до тех пор, пока не разберётся с тараканами в своей голове.

Поставить во главу угла не личные хотелки, а счастье сына.

Согласны? Вы бы как поступили на месте Миланы?

—