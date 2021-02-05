 

В Кремле отреагировали на антироссийскую риторику Байдена: Нотки ультимативности неприемлемы

05.02.2021, 13:20, Разное
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Американский лидер заявил, что не собирается повторять ошибки
своего предшественника и сдаваться перед “агрессивными действиями” Москвы. Джо
Байден пообещал заставить Россию “расплатиться” за кибератаки и вмешательство в
президентские выборы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг
озвученные политиком обвинения. Кремль не будет внимать таким неконструктивным и ничем не обоснованным заявлениям.
“Нотки какой-то ультимативности вообще неприемлемы для нас”, – приводит слова Пескова РИА Новости.

В конце января состоялись телефонные переговоры лидеров России и США. Владимир Путин поздравил Джо Байдена с началом работы на новом посту. Беседа длилась больше получаса. В Кремле отметили, что у президентов есть серьезные разногласия, но несмотря на это они настроены на диалог.

Примечательно, что Байден предпочел не комментировать телефонный разговор с российским коллегой. Американский лидер отшутился на просьбу репортера раскрыть детали беседы. “Мы говорили о вас. Он передавал наилучшие пожелания”, – сказал президент.

Инаугурация Джо Байдена состоялась 20 января этого года. Его соперник на выборах Дональд Трамп решил пропустить мероприятие. Республиканец устроил церемонию прощания, в которой приняли участие члены администрации и его сторонники.



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