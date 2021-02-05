Скандалы: Жена сдалась и вышла

05.02.2021, 13:04, Разное

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В деле замминистра энергетики России Анатолия Тихонова нашлись каналы по выводу из страны миллиардов

Как стало известно “Ъ”, Басманный райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест Валерию Коваленко — жену замминистра энергетики России Анатолия Тихонова, обвиняемую вместе с ним в хищении более 700 млн руб., выделенных на создание государственной информсистемы (ГИС) ТЭК. По данным источников “Ъ”, женщина помогает следствию раскрывать схемы хищения и отмывания денег не только своего мужа, но и других теневиков. Выяснилось также, что семья господина Тихонова вкладывала средства в приобретение недвижимости не только в России, но и в Швейцарии, Монако и Финляндии. Всем остальным фигурантам расследования в четверг продлили содержание под стражей.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, с очередным ходатайством о продлении сроков содержания под стражей для пяти фигурантов громкого расследования о хищениях в Минэнерго в Басманный райсуд обратился старший следователь ГСУ СКР по особо важным делам Максим Бакун, известный благодаря целому ряду громких расследований.

Материалы, поступившие в суд еще 1 февраля, были «расписаны» судье Евгении Николаевой. В них речь шла о самом Анатолии Тихонове, его гражданской жене Валерии Коваленко, советнике чиновника Романе Рыжкове и двух знакомых — вице-президентах АО «Ланит» Викторе Серебрякове и Владимире Макарове. Планировалось, что их рассмотрят одновременно по системе видео-конференц-связи из СИЗО, однако 3 февраля ходатайство на 53-летнюю госпожу Коваленко, которая официально никак не связана с Минэнерго и числится одним из руководителей ООО «Фонтекс», было возвращено в СКР, а вместо него поступило новое — об изменении ранее избранной меры пресечения на домашний арест.

В результате было принято решение передать материал по госпоже Коваленко другой судье Евгении Пироговой, а заключенную доставить для участия в заседании.

По некоторым данным, смягчение позиции следствия было связано с показаниями, которые стала давать обвиняемая, раскрыв ряд схем, которые использовались для хищения средств и вывода их границу.

Валерия Коваленко была освобождена в зале суда под надзор сотрудников ФСИН. Отбывать арест она будет в элитной квартире на Патриарших Прудах. Остальных фигурантов, категорически отрицающих свою причастность к мошенничеству в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), суд оставил в СИЗО.

Анатолий Тихонов был задержан в сентябре прошлого года при министре энергетики Александре Новаке, который не стал сразу инициировать его отставку. Новый глава Минэнерго Николай Шульгинов представил в правительство свой список замов, в котором господину Тихонову места не нашлось, однако он еще не утвержден.

По версии СКР, Анатолий Тихонов и его сообщники совершили хищения в рамках утвержденной еще в 2014 году госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2015 годы, предусматривавшей финансирование мероприятий по разработке ГИС ТЭК, которую поручили ФГБУ РЭА — тогда его и возглавлял господин Тихонов. На это из бюджета был выделен почти миллиард рублей, из которого через компанию «Ланит» якобы было похищено более 700 млн. Речь шла о приемке работ, хотя ГИС ТЭК так и не заработала, и завышении цен при поставке оборудования.

У фигурантов дела похищенных денег не нашли, зато установили загородный дом в Финляндии на озере с собственным пляжем, оформленный на мать Анатолия Тихонова, принадлежащие Валерии Коваленко квартиру в Монако и коктейль-бар Martini Lounge Cafe в швейцарском городе Лугано.

Последний расположен на берегу одноименного озера и находится на первом этаже четырехэтажного бутик-отеля, как оказалось, также находящегося в собственности гражданской супруги замминистра. Кроме того, у супругов были обнаружены апартаменты в «Москва-Сити», оформленные на родственников господина Тихонова. Ранее были арестованы особняки на Рублевке, квартиры на Патриарших Прудах в центре Москвы и другие активы, а главное — удалось вскрыть ряд каналов, по которым средства уходили за рубеж.

Сейчас, по данным “Ъ”, следователи СКР с помощью оперативников управления «П» СЭБ ФСБ и сотрудников ГУЭБиПК МВД проверяют информацию о том, что через эти же схемы выводились за границу и отмывались «грязные» деньги других чиновников и предпринимателей. В данном случае суммы могут исчисляться миллиардами, а речь идти о существовании целого ОПС, занимавшегося хищениями бюджетных средств в особо крупном размере. Если подозрения подтвердятся, то по суммам похищенного и выведенного за границу уголовное дело может стать одним из крупнейших за последнее десятилетие.

Сергей Сергеев