Мнение: 46 триллионов «на геополитику»

05.02.2021, 12:56, Разное

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Инфографика от «Новой газеты», якобы показывающая, как много денег Россия за последние 20 лет потратила «на геополитику». Оппозиционеры с упоением подсчитывают, сколько за 46 триллионов рублей можно было бы построить школ, больниц и велодорожек, сколько пенсий недополучили российские пенсионеры:

https://novayagazeta.ru/articles/2021/01/27/88901-nalog-na-velichie

Несложно заметить, что журналисты «Новой» свалили в кучу совершенно разные вещи.

Зарубежные энергетические проекты – это обыкновенные инвестиции, направленные на зарабатывание денег и получение прибыли. Некоторые из них эту прибыль уже приносят, другие в силу своего размера отобьются спустя долгие годы, чтобы потом приносить доход несколько десятилетий. Возможно, не все эти проекты в итоге окажутся успешными, однако более вероятно, что общая прибыль от инвестиций значительно превысит вложения.

Другой блок расходов «на геополитику» – списание странам третьего мира безнадёжных долгов. Это нормальная и неизбежная практика для всех крупных заимодателей, естественная часть долгового бизнеса. По той же логике регулярно списывают долги россиянам обычные коммерческие банки:

https://ruxpert.ru/Списание_долгов_Россией

Логика тут проста: если ты не можешь получить долг целиком, надо получить хотя бы часть. Если не можешь получить долг деньгами, надо получить долг услугами. Если должник настолько безнадёжен, что дешевле забыть о нём, чем оплачивать работу юристов по извлечению долга, значит, о долге надо забыть.

Та же логика применима и к списанию долгов бедным странам. Если страна не может отдать свой долг деньгами, этот долг обычно прощают: в обмен на какие-то политические или экономические бонусы, вроде разрешения построить военную базу или обязательств поставлять какие-нибудь природные ресурсы по низким ценам. Вместе с тем каждое списание долгов сопровождается мощной волной возмущения оппозиционеров: «зачем мы простили 3 миллиарда долларов Угундибве, эти деньги можно было раздать пенсионерам». Ответ на упрёк прост: раз долг был списан, значит, получить его деньгами было невозможно. Раздавать же пенсионерам долговые расписки было бы бессмысленно — они тем более не сумели бы получить свой долг с этой африканской страны.

Представляю картину.

— Марфа Никитична, вам в этом месяце кроме пенсии государство ещё ваучер выдало на 350 рублей. Ваша часть долга Южного Бантустана!

— Ой, Анечка, а что же мне с этим ваучером делать?

— Я бы вам сказала, Марфа Никитична, да только мне моральный кодекс почтальона не разрешает такие слова вслух произносить.

В любом случае, за невозвратные кредиты ответственны в основном советские власти, которые или раздавали подарки в виде кредитов, или оформляли таким образом политические взятки за участие в нужных СССР войнах.

Промежуточный итог: если вычесть долги перед СССР и инвестиции, то 47 триллионов рублей (чуть менее половины годового ВВП России) снижаются более чем вдвое. И это за 20 лет! Без натягивания совы на глобус оставшаяся цифра выглядит уже далеко не так сенсационно.

Что же касается последнего блока, вопрос в том, насколько он подходит под определение «поддержки людоедских режимов», о которой столь печалятся наши оппозиционеры? В Сирию Россия вошла ради уничтожения террористической организации ИГИЛ, выросшей к тому моменту в полноценное непризнанное государство, и ставшая реальной угрозой для нашей страны. Эта проблема была успешно решена, причём затраты в 4,6 миллиардов долларов сравнимы с затратами на серию крупных военных учений и испытаний техники за тот же период.

Кстати, в головах счетоводов-любителей удивительным образом сочетается и надежда, что объявившие нам войну бородачи как-нибудь сами собой рассосутся, и требование силой забирать у безнадёжных должников территории. Тот факт, что это будет означать войну, причём со всех точек зрения захватническую и несправедливую, в расчёт не принимается.

Финансовая поддержка наших недалёких соседей, возможно, отчасти была опрометчивым шагом. Но так уж устроена политика: нельзя вот так просто взять и сломать формировавшиеся десятилетиями традиции. Государство — живой организм, и ему потребовалось значительное время, прежде чем оно научилось трезво оценивать отдачу от помощи республикам бСССР. О реальном уровне людоедскости «режимов», которым мы ранее помогали, вы можете судить сами. Некоторые из этих режимов успели уже смениться, так что нам теперь есть с чем сравнивать.

Итого, из сомнительных внешних затрат остаётся Венесуэла. Здесь мы столкнулись с тяжёлым моральным выбором: сейчас Венесуэлу терзают социалисты венесуэльские, а без нас её будут терзать социалисты американские. С нами у венесуэльцев сохраняется шанс на относительно мягкий переход к нормальной экономике, а с американцами их ждёт, вероятно, уже полноценный голод. Наконец, следует помнить, что Россия благодаря своему участию в судьбе Венесуэлы получает доступ к тамошним богатейшим в мире запасам углеводородов.