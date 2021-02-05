 

Назван период, когда люди с коронавирусом наиболее заразные

05.02.2021, 12:50, Разное
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Ученые из Франции выяснили, когда люди с коронавирусом являются наиболее заразными. Также они рассказали, почему пожилым пациентам тяжелее бороться с COVID-19.
Результаты исследования показали, что люди являются наиболее заразными за один день до появления первых симптомов. Научные сотрудники использовали модель для предсказания изменения вирусной нагрузки с течением времени. У большинства тех, кто заразился коронавирусом, симптомы появлялись примерно через семь дней.

Вирусная нагрузка соответствует показателю инфекционности, также увеличивается вероятность смерти, а это означает, что зараженный человек с большим количеством COVID-19 может заразить огромное количество людей. Также установлено, что в данном случае увеличивается риск наступления летального исхода. Пожилым пациентам, в свою очередь, требуется больше времени, чтобы бороться с вирусом.

В марте 2020 года исследователи собрали данные о 655 пациентах, их они анализировали во главе со специалистами из Парижского университета. Из всех участников исследования 40% нуждались в кислородной терапии, 144 находились в отделениях интенсивной терапии, а 78 скончались.
Клеткам пациентов возрастом 65 лет и старше было нелегко бороться с коронавирусом. В среднем организму для восстановления требовалось 16 дней после того, как неприятные симптомы начали ослабевать.

Источник: www.dailymail.co.uk



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