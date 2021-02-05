 

Яркость массивной черной дыры снизилась из-за заслонившего ее неизвестного объекта

05.02.2021, 12:50, Разное
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Вторую по массивности черную дыру в Млечном Пути заслонил неизвестный объект. Сам источник рентгеновских лучей продолжает испускать свет из области горизонта событий, но до Земли он не достигает.
Ранее черная дыра GRS 1915 + 105 являлась одним из самых ярких объектов в космосе, находилась она на расстоянии 36 000 световых лет от Земли. Интенсивное рентгеновское свечение исходило от нее, поскольку рядом с черной дырой находилась звезда, чью материю она поглощала. Но в 2018 году объект начал тускнеть, пока свет не пропал полностью.

Ученые считают, что между телескопом Swift и GRS 1915 + 105 возник объект неизвестной природы. Сотрудник Мичиганского университета Маюра Балакришнан отметил, что эту структуру «трудно различить», но ее источником является аккреционный диск. Объект содержит в себе много газа, именно он рассеивает и блокирует лучи.

Источник: riafan.ru



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