 

Астрофизики из SETI объяснили происхождение темных полос на Марсе

05.02.2021, 12:50, Разное
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Ученые рассказали, откуда на поверхности Марса возникли и продолжают появляться странные темные полосы. Оказалось, что эти образования похожи на обычные соляные отложения, которые часто наблюдаются в Антарктиде.
Исследованием данного вопроса занимались сотрудники Института SETI. В своей лаборатории они создали почву, по составу напоминающую грунт Марса. Затем в нее начали добавлять небольшое количество жидкости. Вода просачивалась в почву, а на ее поверхности начинала выделяться соль.

По словам экспертов, они сравнили темные полосы на Марсе и соляные отложения, полученные ими в лаборатории. Результаты показали, что в целом эти структуры похожи, только солевые полосы на Красной планете чаще появляются не из-за просачивающейся жидкости, а пылевых бурь. Кроме того, они вызывают оползни.



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