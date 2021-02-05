 

Новый кроссовер Nissan Qashqai показали на ещё одном тизере

05.02.2021, 12:48, Новости дня
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Японский автогигант Nissan распространил тизерные изображения нового кроссовера Nissan Qashqai.

В частности, официальная презентация автомобиля состоится 18 февраля. Новинка Qashqai получит модернизированный кузов, выраженный светодиодной оптикой, ходовыми огнями. В салоне применили крупный экран диагональю 12,3 дюйма для приборной панели, а также 9-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса. Среди новшеств указывают внедрение систем Apple CarPlay и Android Auto.

Известно, что новый кроссовер построен на новой платформе CMF-C. Также значится, что паркетник получит модификации с передним или полным приводом. Во всех версиях разработчики предусмотрели гибридную силовую установку.



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