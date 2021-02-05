Почему заболеваемость коронавирусом в Индии так резко упала

05.02.2021, 12:48, Новости дня

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С населением 1,3 миллиарда человек Индия занимает второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом – более 10,8 миллиона, – но за последние недели резко снизились новые случаи заболевания и смертность. На этой неделе количество новых ежедневных инфекций было самым низким за восемь месяцев, а количество смертей упало ниже 100 за один день – самый низкий показатель с мая, сообщает портал medicalxpress.com.

AFP (агентство Франс Пресс) рассказывает, как южноазиатский гигант борется с пандемией.

Какие официальные цифры?

Индия сообщила о первой инфекции COVID-19 30 января 2020 года и первой смерти в середине марта. Число новых ежедневных случаев заболевания достигло пика – чуть более 97 000 случаев заражения – в сентябре, при этом в указанном месяце в среднем умирало около 1000 человек за день. Затем количество смертей стало снижаться. Во вторник, 2 февраля было зарегистрировано только 94 смертельных случая из 8635 свежих инфекций. В Индии один из самых низких показателей смертности среди 20 наиболее пострадавших стран мира.

Сколько действительно заразились?

Эксперты говорят, что количество людей в Индии, заразившихся этой болезнью, вероятно, намного превышает официальные цифры. Они поддерживаются различными государственными и национальными исследованиями по измерению антител к вирусу. Официальный национальный тест в декабре-январе среди городских и сельских районов, а также среди медицинских работников показал, что около 21,5% – почти 280 миллионов человек – имеют антитела. В столице Нью-Дели, одном из наиболее пострадавших городов Индии, серологические данные, опубликованные на этой неделе, показали, что более половины из 28 000 человек, взятых в выборку, выработали антитела.

Как справились с пандемией?

Эксперты предупредили, что коронавирус нанесет ущерб густонаселенным городам Индии, страдающим от плохой санитарии. Были также опасения, что система здравоохранения с хроническим недофинансированием не сможет справиться. Власти стремились остановить движение на раннем этапе, остановив международные полеты и введя в марте один из самых строгих запретов в мире. Маски были обязательными во многих штатах. Ограничения постепенно снимались с июня, поскольку правительство стремилось поддержать разрушенную пандемией экономику. Население стало более расслабленным. Сотни тысяч людей стекались на индуистский фестиваль Кумбха Мела в январе, в основном без масок. А с ноября десятки тысяч фермеров принимают участие в массовых протестах в Дели в знак протеста против новых законов о сельском хозяйстве. Врачи в штатах Гуджарат, Уттар-Прадеш и Андхра-Прадеш, а также в крупных городах Дели и Мумбаи, с общим населением более 330 миллионов человек, сообщили AFP, что в их больницах наблюдается значительное снижение заболеваемости. В Дели правительство заявило, что 90 процентов выделенных коек для пациентов с COVID-19 пустуют. «Раньше был огромный лист ожидания. Сейчас здесь едва ли 40-50 пациентов», – сказал Девен Джунджа, врач, которого AFP встретила в специализированной больнице Max Smart Super Specialty в июне. «Сейчас мы медленно возвращаемся к нормальной жизни с точки зрения предложения наших услуг в отделениях, которые до сих пор были практически парализованы из-за давления случаев COVID-19», – сказал Судхир Сингх, пресс-секретарь Медицинского университета короля Георга в Лакхнау, столица. Уттар-Прадеш.

«Коллективный иммунитет»?

Эксперты заявили, что без убедительных данных невозможно сказать, почему показатели Индии так резко упали. Существуют неоднозначные взгляды на то, может ли коллективный иммунитет – когда значительная часть населения невосприимчив к инфекционным заболеваниям – присутствовать на большей части территории Индии. «Насколько я понимаю, в Индии достаточно людей, которые подверглись воздействию вируса. И, возможно, поэтому их число снижается», – сказал AFP вирусолог Шахид Джамиль. «Но из-за отсутствия реальных цифр это действительно трудно сказать». Региональный директор Всемирной организации здравоохранения Пунам Кхетрапал Сингх похвалил то, что страна носит маски, дистанцируется и соблюдает гигиену, заявив, что они доказали свою эффективность в сокращении передачи. Но она добавила: «Индия – огромная и разнообразная страна, и снижение заболеваемости трудно объяснить коллективным иммунитетом». Между тем, Индия быстро развернула вакцинацию с амбициозной целью – к июлю вакцинировать 300 миллионов человек.

Риск повторной вспышки?

В исследовании, опубликованном на прошлой неделе в The Lancet, отмечается, что в сильно пострадавшем городе Манаус (Бразилия), произошла повторная вспышка COVID-19, несмотря на высокую распространенность людей с антителами. Некоторые из предлагаемых причин включают ослабление иммунитета от предыдущих инфекций и новый, более сильный вариант вируса. Эксперты говорят, что такое развитие событий означает, что Индии еще рано праздновать. «Чем дольше мы позволяем вирусу распространяться куда-либо, тем выше риск появления мутаций вируса. Этот риск реален во всем мире», – резюмировал Сингх.