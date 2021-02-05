Мнение: 2-й суд над Навальным

05.02.2021, 12:46, Разное

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Навального сегодня снова отвезли в суд, где будет слушаться еще одно уголовное дело, на этот раз про клевету на ветерана.Великой Отечественной Войны. По этому делу он может получить еще двушечку, прицепом к уже назначенным 2 годам и 8 месяцам.

С учетом требований США "без всяких условий немедленно освободить Навального", назначение еще одного реального срока выглядит наиболее логичным ответом. Затем еще одного…И так далее.

Любая уступка в таких вопросах будет выглядеть как прогиб перед внешним давлением. По этой логике, вся текущая риторика с Запада делает все, чтобы Навальный сидел долго и счастливо, потому что посадка таких деяетелей будет служить наглядной иллюстрацией, что Москва не поддается такого рода шантажу. Но посмотрим, на что сподобятся отечественные покровители "миноритарного акционера".

PS. В качестве группы поддержки в суд прибыли сотрудники посольства Британии. -)

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