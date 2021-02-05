Эксперт оценил поведение Навального в отношении ветерана Артеменко

05.02.2021, 12:42, Новости дня

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«Если Навальному в семье не привили уважение к ветеранам, то пусть это сделает суд, потому что его действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – сказал газете ВДГЛЯД общественник Сергей Воропаев, комментируя рассмотрение уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны со стороны блогера Алексея Навального.

«Для меня неприемлемо, когда кто-то пытается разделить ветеранов на нужных и ненужных. Такие действия – это планомерная программа по разделению нашего общества», – убежден председатель центрального совета Общероссийского общественного объединения граждан «Гражданская аварийная связь» Сергей Воропаев.

Собеседник рассказал, что он обращался в Центральный архив Минобороны и получил там официальный документ по поводу ветерана Игната Артеменко. «Этот человек – не фиктивный ветеран, он реально принимал участие в боевых действиях и обладает заслуженными наградами, в том числе медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», – отметил общественник.

«Потому моя позиция в этом отношении твердая – никто, кроме суда, не имеет права давать оценку и разделять ветеранов на настоящих и ненастоящих. Тем более это касается тех, кто получил награды в период Великой Отечественной войны. Они просто так не давались», – подчеркнул Воропаев.

«К тому же Навальный не является профильным специалистом или военным историком. Он не проверял биографию этого гражданина, но при этом он его оскорбил. Судя по всему, в семье Навальному не привили уважение к ветеранам, значит, пусть это сделает суд», – резюмировал Воропаев.

Напомним, блогер Алексей Навальный в пятницу утром доставлен в Бабушкинский суд Москвы для рассмотрения уголовного дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

Дело возбудили из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, однако 17 января 2021 года он вернулся в Россию и был задержан.

Навальному вменяется клевета (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ). По данной статье предусмотрен штраф в размере до одного миллиона рублей, обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Политолог Алексей Мартынов сообщил газете ВЗГЛЯД, что Навальный может получить еще один срок по делу о клевете на ветерана.

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.