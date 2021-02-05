Зеленский устроил вечеринку в разгар карантина

05.02.2021, 12:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Журналисты выяснили, что украинский лидер отметил 43-летие в квартире своего друга Тимура Миндича – одного из владельцев студии “Квартал-95”. На мероприятии присутствовало более 30 человек, большинство из них были без средств защиты и не соблюдали социальную дистанцию.

Среди приглашенных репортеры заметили министра развития общин и территорий Алексея Чернышева и главу президентского офиса Дмитрия Ермака. Как передает “Радио Свобода”, вечеринка продолжалась около восьми часов. Журналисты вызвали на место полицию, однако те не обнаружили нарушений.

Отметим, что мероприятие состоялось в разгар карантина. Накануне правительство продлило ограничения из-за COVID-19 до конца апреля. В стране запрещена работа заведений общественного питания, торговых ценов, спортивных залов, образовательных учреждений (исключение – детские сады).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией на Украине сегодня составляет 1,23 миллиона. За прошедшие сутки в стране подтвердили более 4 тысяч новых случаев. Выздоровели и покинули больницы 1,06 миллиона граждан, скончались 23 тысячи пациентов.