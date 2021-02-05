 

Ксения Собчак, Мария Миногарова, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма Ренаты Литвиновой “Северный ветер”

05.02.2021, 12:06, Разное
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Вчера в московском кинотеатре “Художественный”, который пока не открыл свои двери для всех желающих, прошла закрытая премьера кинокартины Ренаты Литвиновой “Северный ветер” при поддержке Дома Hennessy. Поздравить режиссера с премьерным показом в этот вечер приехали Владимир Познер, Ксения Собчак, Зельфира Трегулова, Надежда Оболенцева, Снежана Георгиева, Ольга Карпуть, Pharaoh, Ольга Свиблова, Алексей Учитель, Александр Роднянский с супругой Валерией, Кирилл Серебрянников, Игорь Верник, Светлана Устинова, Ульяна Добровская, Светлана Бондарчук с супругом Сергеем Харченко, Мария Миногарова, Маша Федорова, Виктор Дробыш и другие.

Рената ЛитвиноваМария МиногароваАлексей Учитель и Ксения СобчакСветлана Бондарчук и Сергей ХарченкоКирилл СеребренниковPharaoh и Ульяна Добровская

“Северный ветер” является посвящением известному режиссеру – знаменитой постановщице Кире Муратовой, которая ушла из жизни два года назад. Работа над картиной велась много лет, и в августе прошлого года был представлен долгожданный трейлер.

Зачин истории в “Северном ветре” похож на начало страшной сказки, и этот эффект лишь усиливается от закадрового голоса самой Ренаты Литвиновой:

Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…

Снежана Георгиева и Ксения СобчакСветлана УстиноваАлександр и Валерия РоднянскиеИгорь ВерникНадежда Оболенцева

Дальнейшие события картины и более подробный сюжет можно будет посмотреть в фильме. Впрочем, зрителям одноименного режиссерского дебюта Литвиновой в театре наверняка многое покажется знакомым: в мае 2017 года на сцене МХТ имени Чехова прошла премьера постановки Литвиновой “Северный ветер”, и новый фильм актрисы можно считать своебразным переосмыслением этой истории для экрана. О будущей картине также высказывался генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст:

Способность создать свой, никому кроме тебя неподвластный мир – это качество подлинного художника. “Северный ветер” – добро пожаловать в мир магического сюрреализма Ренаты Литвиновой!

Ульяна ДобровскаяОльга КарпутьМаша Федорова

Геннадий Йозефавичус, Антон Белов, Ольга СвибловаЕкатерина МухинаЗельфира Трегулова



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